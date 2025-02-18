فريق طبي بتأمين صحي بني سويف ينقذ حياة طفل ابتلع مادة كاوية

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات نتيجة ابتلاعه مادة كاوية عن طريق الخطأ، بإجراء عملية توسيع للمرئ.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية" وضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم الخدمات الصحية، حيث يتم تنفيذ هذه الجهود تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، ورعاية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبمتابعة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وأثنى الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، على جهود الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، وكذلك تعاون الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفى، وجميع الأطقم الطبية والفنية والإدارية في المستشفى التي ساهمت في نجاح العملية.

إنقاذ حياة طفل ابتلع مادة كاوية بالخطأ ببني سويف

وأكدت الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن الطفل كان يعاني من ضيق شديد في المريء نتيجة ابتلاعه مادة كاوية عن طريق الخطأ، واستمرت معاناة الطفل لمدة شهرين، حيث كان يعجز عن ابتلاع أي طعام، مما شكل تهديدًا لصحة حياته.

الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وأشارت مدير المستشفى، إلى أنه كان قد تم تحويل الحالة من مستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال نظرًا للخطورة العالية التي كانت تواجه الطفل، وفور وصول الحالة إلى مستشفى التأمين الصحي، قام الأطباء بإجراءات سريعة لحجز الطفل وتجهيزه للعملية اللازمة، وتمت العملية بنجاح، حيث استخدم الأطباء بالونة توسيع لتوسيع المريء، ومن ثم تم حجز الحالة تحت الملاحظة حتى استقرار العلامات الحيوية للطفل، وقد تم تحديد جلسة توسيع ثانية بالمنظار بعد أسبوعين لاستكمال توسيع المريء.

وتابعت: "بعد إجراء الجلسة الخامسة لتوسيع المريء وحقن كورتيزون في مكان الضيق، أظهرت الفحوصات تحسنًا ملحوظًا، حيث أصبح المريء أكثر اتساعًا، مما أتاح للطبيب الوصول إلى المعدة باستخدام المنظار لأول مرة منذ الحادث، وهو ما يعكس تحسنًا كاملًا في حالة الطفل".

منظار معدة وكى بالأرجون لأول مرة بتأمين صحي بني سويف

وفي سياق متصل، أشارت مدير المستشفى، إلى نجاح فريق طبي بالمستشفى في إجراء منظار معدة وكى بالارجون لأول مرة بالمستشفى، لشاب يبلغ من العمر 19 عامًا، يعانى من إرتجاع شديد بالمرئ غير مستجيب للعلاج أكثر من سنة، وبمتابعة الحالة الصحية للمريض عقب اجراء المنظار تبين تحسن حالته.

الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

الطاقم الطبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

ووجهت مدير المستشفى الشكر للفريق الطبي بقسم الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى: الدكتور هاني محمد أبو طالب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، والدكتور الزهراء محمد فهمي، والدكتور محمود جمال، والدكتورة آلاء مختار من كلية طب جامعة بني سويف، والدكتور عبدالرحمن الأزهري، والدكتور محمد كمال، أخصائي الجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة إسراء محمد كساب، والدكتور أحمد أسامة، والدكتورة إسراء ربيع، والدكتور محمود مصطفى، والدكتور طه رجب، والدكتور محمد عبد المجيد، والدكتور عبدالله طلعت، والدكتور عمرو محمود، والدكتور محمد لطيف، والدكتورة آية محمود، وهم جميعًا أطباء مقيمون بالقسم، وطاقم التمريض "سميرة علي، وهناء محمد، وإيمان محمد".

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