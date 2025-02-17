فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والشوارع ببني سويف لصيانة المغذيات

أعلنت محافظة بني سويف، عن فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والشوارع في مدينة بني سويف خلال الفترة من الساعة 8:30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا، وذلك على مدار ثلاثة أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس، الموافق 18 و19 و20 فبراير الجاري، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة ورفع كفاءة الشبكات والمحولات، بالإضافة إلى صيانة مغذيات المدارس والرمد والتجارة.

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بني سويف

وبحسب بيان قطاع الكهرباء ببني سويف، سيتم قطع التيار الكهربائي "يوم الثلاثاء" عن (شارع المدارس، منطقة الإسكان، جزء من أرض المحلج، مدرسة الزخرفية والمنطقة المجاورة، شارع بدرخان بالمرماح، جزء من شارع بورسعيد أمام مزلقان المدارس، مركز الإيمان للأشعة، السوق التجاري، مبنى الري، برج الندى).

أما "يوم الأربعاء"، فسيتم قطع الكهرباء عن مناطق (منطقة خلف الرمد، مستشفى الرمد، عمارات الري، منطقة أرض المحلج، محطة الركاب، استاد التعليم، التأمين الصحي، الضرائب العقارية، الشركة المصرية لتجارة الجملة، البنك الأهلي، مستشفى علي بن أبي طالب).

وفي "يوم الخميس"، سيتأثر التيار الكهربائي بمناطق (كلية التربية، شارع أحمد حجازي من كلية الصيدلة حتى نهاية الشارع والمنطقة المجاورة لمبنى صيانة الإسكان، مساكن الري بجوار مجمع المحاكم، شارع عامر عفيفي، مدرسة الكهربائية، منطقة بلبل بجوار الموقف).

صيانة مغذيات شبكة الكهرباء بمدينة بني سويف

وتقدّم قطاع كهرباء بني سويف، باعتذار للمواطنين عن هذا الانقطاع المؤقت للخدمة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بالقطع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع.

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