خدمة اجتماعية بني سويف تنظم ندوة عن الأسرة المستقرة

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بـ جامعة بنى سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن، فى إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور هنداوي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، وبالتنسيق بين إدارة رعاية الشباب وطلاب من أجل مصر، وحاضر فيها الدكتور محمد سمير عبد العزيز، والشيخ محمد عبدالعزيز عبدالسلام الواعظين بمركز الأزهر العالمي للرصد وسط حضور لافت من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ندوة “أسرة مستقرة تساوي مجتمع آمن”

يذكر أن تنظيم هذه الندوات يأتي في إطار حرص جامعة بني سويف على تنمية الوعي الطلابي تجاه مختلف الموضوعات والقضايا لاسيما المتعلقة بالأسرة التي تعد نواة أساسية لبناء المجتمع والعمل على استقراره وتقدمه فاذا ما صلح حال الأسرة صلح المجتمع ككل.

وقد تناولت الندوة، الحفاظ على الترابط الأسرى، وكيفية حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك وحماية الطفل منذ الصغر من الأضرار البدنية والنفسية التى قد تؤثر عليه فى حياته ومستقبله، كذلك توعية الطلاب بدور الأسرة في بناء القيم والأنماط السلوكية وتربية الأبناء تربية سليمة على الأخلاق والتقوى لخدمة المجتمع والوطن.

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