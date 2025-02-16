الأحد 16 فبراير 2025
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جامعة بني سويف تنفذ ندوات عن "التنمر والتحرش والزواج المبكر" بقرية قمبش

رئيس جامعة بني سويف،
رئيس جامعة بني سويف، فيتو

نظمت جامعة بني سويف، قافلة تنموية شاملة على مدار يومين في قرية قمبش التابعة لمركز ببا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومبادرة "أنت الحياة" وفريق طلاب من أجل مصر، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة.

جامعة بني سويف تنفذ قافلة طبية بقمبش

انطلقت القافلة الطبية بمشاركة كليات القطاع الطبي بجامعة بني سويف، وهي كليات الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، والتمريض، تم تقديم خدمات طبية متنوعة شملت تخصصات الباطنة، النساء والتوليد، الأنف والأذن، الرمد، الأطفال، العظام، الصدرية، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى طب الأسنان، كما قامت كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية مجانًا على المرضى، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها نحو 1700 حالة.

كليات جامعة بني سويف تشارك بقافلة قمبش

وشاركت كليات الإعلام، علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، التربية، الخدمة الاجتماعية، السياحة والفنادق، والطب البيطري، قدم فريق كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة جلسات إرشادية فردية وجماعية لحالات الإعاقة وأسرهم، حيث تنوعت الإعاقات بين البصرية، السمعية، الذهنية، الحركية، اضطرابات التخاطب، طيف التوحد، وصعوبات التعلم. كما تم إجراء اختبارات تشخيصية لبعض الحالات وتحويل بعضها إلى التخصصات الطبية المناسبة.

وفي إطار الأنشطة المجتمعية، ناقش فريق من كليتي التربية والخدمة الاجتماعية ببني سويف ظواهر مجتمعية مثل التنمر، الزواج المبكر، والتحرش، كما قام فريق من كلية الطب البيطري بالكشف على 109 حالات من الماشية، وقدّم لها التحصينات والعلاج اللازم.

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