الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في صبة خرسانية لأحد مساجد بني سويف

إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله في صبة خرسانية لأحد المساجد بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى بـ محافظة بني سويف.

 

بلاغ مصرع عامل ببني سويف 

 

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بتعرض «أحمد سيد خلف الله» عامل بناء، 27 عامًا، لصعق كهربائي أثناء قيامه بأعمال البناء داخل المسجد.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

 

لمس الأسلاك الكهربائية بطريق الخطأ

 

وانتقلت قوات الأمن ببني سويف، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية، حيث تبين أن العامل كان يباشر عمله في صبة سقف المسجد عندما أ، ما أدى إلى تعرضه لصدمة كهربائية قوية أودت بحياته في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة ببني سويف، بتكليف مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز الواسطى

فريق طبي بتأمين صحي بني سويف ينقذ حياة طفل ابتلع مادة كاوية

خدمة اجتماعية بني سويف تنظم ندوة عن الأسرة المستقرة

محافظ بني سويف يوجه بضخ كميات إضافية من السلع استعدادا لشهر رمضان

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والشوارع ببني سويف لصيانة المغذيات

محافظ بني سويف يفتتح أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي

الأزهري يوجه وكيل أوقاف بني سويف بنشر الفكر الوسطي المستنير

جامعة بني سويف تنفذ ندوات عن "التنمر والتحرش والزواج المبكر" بقرية قمبش

مصرع سائق وتباع في انقلاب سيارة نقل بالصحراوي الشرقي ببني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مدرسة علية رشدي الإعدادية لمتابعته انتظام الدراسة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز الواسطى

فريق طبي بتأمين صحي بني سويف ينقذ حياة طفل ابتلع مادة كاوية

خدمة اجتماعية بني سويف تنظم ندوة عن الأسرة المستقرة

محافظ بني سويف يوجه بضخ كميات إضافية من السلع استعدادا لشهر رمضان

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والشوارع ببني سويف لصيانة المغذيات

محافظ بني سويف يفتتح أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي

الأزهري يوجه وكيل أوقاف بني سويف بنشر الفكر الوسطي المستنير

جامعة بني سويف تنفذ ندوات عن "التنمر والتحرش والزواج المبكر" بقرية قمبش

الأكثر قراءة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

مقلبين مش مقلب، التفاصيل الكاملة لبرنامج "رامز إيلون مصر" (خاص)

5 غيابات غير مؤثرة للأهلي أمام الزمالك

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 19-2-2025 بالأسواق

الحكومة توافق على تسكين الشاغلين بمشروع روضة السيدة بنظام الإيجار أو التمويل العقاري

النيابة تصرح بدفن جثمان خُط الصعيد "محمد محسوب" و7 من أعوانه

ضبط المتهمين بسرقة 3 كيلو ذهب و9 ملايين جنيه من صاحب محل مصوغات في بنها

منوعات

المزيد

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

رد فعل ريهانا بعد تبرئة آيساب روكي من تهمة إطلاق النار على تيريل إيفرون

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 19-2-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 19-2-2025

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، الردة تواصل الارتفاع لليوم الثاني

المزيد

انفوجراف

رسائل قوية من شيخ الأزهر خلال مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي بالبحرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

ما حكم الأذان في حال انقطاع الكهرباء؟ أمين الفتوى يوضح

ما تيسر من سيرة القارئ الشيخ عبد العزيز حربي في ذكراه الثانية والعشرين

المزيد
الجريدة الرسمية