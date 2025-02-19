مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في صبة خرسانية لأحد مساجد بني سويف

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله في صبة خرسانية لأحد المساجد بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى بـ محافظة بني سويف.

بلاغ مصرع عامل ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا يفيد بتعرض «أحمد سيد خلف الله» عامل بناء، 27 عامًا، لصعق كهربائي أثناء قيامه بأعمال البناء داخل المسجد.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الواسطى المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

لمس الأسلاك الكهربائية بطريق الخطأ

وانتقلت قوات الأمن ببني سويف، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الأولية، حيث تبين أن العامل كان يباشر عمله في صبة سقف المسجد عندما أ، ما أدى إلى تعرضه لصدمة كهربائية قوية أودت بحياته في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة العامة ببني سويف، بتكليف مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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