الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

الأزهري يوجه وكيل أوقاف بني سويف بنشر الفكر الوسطي المستنير

لقاء وزير الاوقاف
لقاء وزير الاوقاف بمدير مديرية بني سويف، فيتو

صرّح الدكتور عبد الرحمن نصار، مدير مديرية أوقاف بني سويف، بأن اللقاء الذي جمعه، اليوم، بالدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جاء في إطار توجيهات الوزارة لمتابعة سير العمل بالمديريات المختلفة، وتعزيز الانضباط الإداري والدعوي، بما يحقق رسالة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير. 

 

تطوير المستوى الفكري للأئمة والدعاة

 

وأكد مدير أوقاف بني سويف، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعمل، وتطبيق مدونة السلوك الوظيفي لضبط الأداء وتعزيز قيم النزاهة والانضباط بين العاملين، كما تم مناقشة سبل تطوير المستوى العلمي والفكري للأئمة والدعاة، والاهتمام بمظهرهم وسلوكهم، بما يليق بمكانتهم ودورهم في المجتمع. 

 

وأشار مدير أوقاف بني سويف، إلى أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمساجد، والتأكد من التزام العاملين بها بالضوابط المعتمدة، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين المديريات والإدارات الفرعية، والتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الدعوية والوطنية المنشودة. 

 

تعزيز التواصل بين القيادات الدعوية والإدارية

 

وأكد مدير أوقاف بني سويف، أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء العام، وتعزيز التواصل بين القيادات الدعوية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

 

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