الإثنين 17 فبراير 2025
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محافظ بني سويف يفتتح أعمال تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي

محافظ بني سويف يفتتح
محافظ بني سويف يفتتح العناية المركزة بمستشفى الفشن، فيتو

 افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور النائب طه الناظر، والنائبة عبير جمال، عضوي مجلس النواب، والدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وعلي حماد، رئيس المدينة، والدكتور محمد عبد السلام، مدير المستشفى، إلى جانب نواب رئيس المدينة، أشرف حمزاوي وضياء إبراهيم.

 

محافظ بني سويف يتفقد العناية المركزة بمستشفى الفشن

وتفقد محافظ بني سويف، وحدة العناية المركزة بعد تطويرها، والتي تضم 10 أسرّة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي والمونيتورز، بالإضافة إلى دعمها بالمستلزمات الطبية والعناصر البشرية المدربة وفق معايير وزارة الصحة، لضمان تقديم خدمات علاجية جيدة.

 

كما شملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومنها وحدة العناية المركزة للأطفال التي تم افتتاحها مؤخرًا، حيث اطمأن محافظ بني سويف، على انتظام تقديم الخدمة، مؤكدًا أهمية الالتزام بجداول العمل لضمان استمرارية الرعاية الطبية بالمستوى المطلوب.

 

محافظ بني سويف يستمع لمواطنين بمستشفى الفشن

وحرص محافظ بني سويف، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المستشفى، للاستماع إلى آرائهم وشكاواهم، ومناقشة مقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا دراسة تلك الملاحظات والعمل على إيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في إطار الإمكانات المتاحة والضوابط القانونية.

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