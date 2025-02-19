محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز الواسطى

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، معرض السلع بمدينة الواسطى، ضمن سلسلة معارض "أهلًا رمضان" التي تنفذها المحافظة استعدادًا للشهر الكريم، بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وتحت إشراف مديرية التموين.

وجاء ذلك بهدف توفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

محافظ بني يتجول بمعرض اهلا رمضان

وتجوّل محافظ بني سويف، داخل أقسام المعرض، المقام بجوار الكوبري الجديد على ترعة الإبراهيمية، والذي يضم عددًا من الباكيات التي تحتوي على مواد غذائية وسلع تموينية، منها السكر والأرز والزيوت والدقيق والجبن واللحوم، بالإضافة إلى مستلزمات الشهر الفضيل من ياميش وغيرها، بجانب باكية للخضار والفاكهة.

وأشاد محافظ بني سويف، بالمعرض، مشيرًا إلى أنه يوفر احتياجات الأسر من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن معرض مدينة الواسطى هو رابع معرض يتم افتتاحه بعد معارض بني سويف شرق النيل، المعرض الرئيسي بالمدينة العاصمة، ومعرض مدينة الفشن، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوسيع نطاق الأسواق والمنافذ التموينية، لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، مؤكدا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

إقامة أسواق اليوم الواحد ببني سويف

وأضاف المحافظ، أن بني سويف شهدت خلال الفترة الماضية تكثيفًا لجهود إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول السلع لأكبر عدد من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

واكد محافظ بني سويف، أن التوسع في إقامة تلك المعارض والأسواق يأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف زيادة المنافذ التموينية وتوفير السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بما يسهم في تقليل حلقات الوساطة وخفض الأسعار، بالإضافة إلى دعم الأسر محدودة الدخل عبر توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.

رافق المحافظ خلال افتتاح المعرض: المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، الدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض بوحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور أحمد الجبالي مدير عام الطب البيطري، ونواب رئيس المدينة شريف يسن، أشرف مليجي، إلى جانب مسؤولي إدارة التموين والصحة والطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة ورؤساء القرى.



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