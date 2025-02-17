محافظ بني سويف يوجه بضخ كميات إضافية من السلع استعدادا لشهر رمضان

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فروع السلاسل التجارية والهايبرات للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وضمان وصولها للمواطنين بالجودة المناسبة وأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

محافظ بني سويف يتفقد السلاسل التجارية والهايبرات

وفي جولته اليوم بمدينة بني سويف، اطمأن المحافظ على توافر السلع التموينية والاستراتيجية، خاصة السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال الشهر الكريم، مثل الزيت، السكر، الدقيق، الأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، بجانب بعض العروض التي تقدمها تلك السلاسل بمناسبة شهر رمضان.

محافظ بني سويف يوجه بضخ كميات إضافية من السلع

ووجه محافظ بني سويف بإستمرار ضخ كميات إضافية من هذه السلع في المنافذ والمعارض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة استمرار الحملات على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبرر.

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة كل من: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، وعلاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وعزة بسيوني مدير إدارة تموين البندر.

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