أخبار الفن اليوم.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن وقوعه ضحية لـ "رامز إيلون مصر".. هيدي كرم: عملت "شد وش" عشان في حاجات لما بتبوظ لازم تدخل جراحي

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

كشفت الفنانة هيدي كرم عن خضوعها لعملية تجميل في الوجه، مشيرة إلى أنها هي سبب تغير ملامحها مؤخرًا.



قالت هيدي كرم في فيديو عبر خاصية “إنستجرام”: “شايفة إن في ناس كتير أوي بعد حلقة ريهام سعيد بدأت تسأل هيدي عملت إيه في وشها، وبدأت تحط لي صور من شهرين وشهر وصور من حلقة امبارح، هي عملت Skin Booster (حقن تحسين البشرة)، ودي نتيجة السكين بوسترز، لأ دي مش نتيجة السكين بوستر، أنا عملت Face Lift (شد وجه)، وسعيدة جدا بالقرار والعملية، وكانت تجربة ناجحة وهايلة وجميلة، وبنصح بيها أي واحدة عايزة تحسن من شكلها في حاجات مضايقاها”.

كشف الفنان أحمد العوضي عن وقوعه ضحية رامز جلال في برنامجه "رامز إيلون مصر" المقرر عرضه في رمضان 2025.



وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية، إنه على علاقة مقربة من الفنان ياسر جلال وشقيقه رامز جلال وأنه يحبهما كثيرا مازحا: "بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج".

تصدرت الفنانة عفاف شعيب عناوين الأخبار ومحركات البحث تزامنا مع بدء محكمة القاهرة الاقتصادية نظر الدعوى القضائية التي رفعتها ضد المخرج محمد سامي، متهمةً إياه بالسب والتشهير بها.



ولقد أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني وبين الجمهور، ومع انعقاد الجلسة الثالثة اليوم، يترقب الكثيرون تطورات القضية والقرار الذي تصدره المحكمة في هذه الأزمة.

شهدت الحلقة ٢٥ من مسلسل صفحة بيضا مشهدًا مؤثرًا جمع إياد (سامي الشيخ) بوالدته بعد تركها له هو وشقيقته بعد وفاة والدهم، وبلغته والدته بحقيقة تركها لهم، ولقد أظهر سامي أداءً مميزًا خلال المشهد وأبرز الجانب الضعيف من شخصية إياد والذي لم يظهر طوال الحلقات الماضية.



يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم؛ حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

شهدت شوارع شبرا زحامًا شديدًا بسبب تصوير برنامج مدفع رمضان والذي يقدمه النجم محمد رمضان في شهر رمضان 2025.



وفاجأ محمد رمضان عجوزًا خلال التصوير، ومنحها جائزة من جوائز برنامج مدفع رمضان.

وعرضت قناة DMC البرومو الأول لبرنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي للبرنامج وقال: “رمضان في رمضان.. رمضان في رمضان”.

مسلسلات رمضان 2025 ، استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON"، الفنان عصام السقا الذي يقدم شخصية "ريكو" في مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه على "ON" خلال شهر رمضان المبارك.



عصام السقا في مسلسل فهد البطل

وقال السقا خلال تصريحاته إلى البرنامج إنه يقدم شخصية "ريكو" صديق فهد البطل خلال أحداث المسلسل، وهو "صديق جدع" وهناك تفاصيل كثيرة يقدمها خلال العمل.

كشفت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، عن القائمة الثالثة من مقدمي، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 97.



وتضمنت القائمة الثالثة عددًا من الفائزين والمرشحين للأوسكار، مثل الإعلامية أوبرا وينفري، والنجمة سيلينا جوميز، وليلي روز ديب، وبن ستيلر.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السبع البوسترات الفردية لأبطاله وفي مقدمتهم الفنان باسم ياخور.



وسبق أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السبع برومو العمل المنتظر عرضه ضمن منافسات موسم رمضان الدرامي والذي يشارك به نخبة من نجوم ونجمات الشام.

نجح مطرب المهرجانات، عصام صاصا، في تصدر تريند “اليوتيوب”، بأغنيته الجديدة “غيبنا وغاب الإبداع”، وذلك بعد ساعات من طرحها.



في هذا السياق، وصلت الأغنية مايقرب من مليون ونصف مشاهدة، في أقل من يومين، وذلك بعد خروجه من السجن.

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