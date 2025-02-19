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ثقافة وفنون

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل السبع (صور)

أبطال مسلسل السبع،
أبطال مسلسل السبع، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السبع البوسترات الفردية لأبطاله وفي مقدمتهم الفنان باسم ياخور.

وسبق أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل السبع برومو العمل المنتظر عرضه ضمن منافسات موسم رمضان الدرامي والذي يشارك به نخبة من نجوم ونجمات الشام.

وكانت الفنانة أمل بوشوشة قد روجت لأحدث أعمالها وهو مسلسل السبع، ونشرت أمل بوستر شخصيتها في المسلسل عبر حسابها على انستجرام وأرفقت تعليق “أمنياتكم بالتوفيق.. زمرد.. أمل بوشوشة”.

تفاصيل مسلسل السبع 

العمل من قصة بشار مارديني وتأليف فادي سليم وسيف رضا حامد ومن إخراج فادي سليم ويجمع نخبة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم باسم ياخور، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، أمل بوشوشة، تيسير إدريس، مرح جبر، حلا رجب، جفرا يونس، روعة السعدي، وحسن خليل.  

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق، حيث يدور حول ملحمة الحرية والتمرد في وجه الطغيان والتجبر، حيث يقدم المسلسل قصة ملحمية جديدة من عالم درامي مختلف يسيطر عليه الجبروت.

 

قنوات عرض مسلسل السبع

وسيعرض المسلسل عبر عدة قنوات عربية، من بينها روتانا خليجية، روتانا دراما، LBC، رؤيا، لنا، والجزائر، بالإضافة إلى تطبيق واحد. 

يُعد العمل من أكثر المسلسلات المنتظرة للموسم الرمضاني المقبل، حيث يقدم تجربة درامية جديدة لم يسبق طرحها في الدراما السورية.  

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الفنان باسم ياخور أمل بوشوشة أمل عرفة روتانا خليجية عبد المنعم عمايرى مسلسل السبع

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