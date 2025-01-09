الخميس 09 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات الأوسكار

الاوسكار، فيتو
الاوسكار، فيتو

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، رسميًّا عن تأجيل موعد الإعلان عن ترشيحات حفل جوائز الأوسكار، من 17 إلى 19 يناير الجاري.

موعد حفل الأوسكار 2025

وحددت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة (الأوسكار)، يوم ٢ مارس ٢٠٢٥، ليكون موعد إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ ٩٧.

وأعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة رسميًّا، أن المذيع الساخر كونان أوبراين، سيقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم 2025.

رسميا، كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار 2025

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