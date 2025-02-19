الأربعاء 19 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يصور "مدفع رمضان" في شوارع شبرا ويفاجئ عجوزا

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

شهدت شوارع شبرا زحاما شديدا بسبب تصوير برنامج مدفع رمضان والذي يقدمه النجم محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

برنامج مدفع رمضان  

وفاجأ محمد رمضان عجوزا خلال التصوير، ومنحها جائزة من جوائز برنامج مدفع رمضان. 

وعرضت قناة DMC البرومو الأول لبرنامج “مدفع رمضان” الذي يقدمه الفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2025.

ونشر محمد رمضان البرومو التشويقي للبرنامج وقال: “رمضان في رمضان.. رمضان في رمضان”.

وكان الفنان محمد رمضان قد شوق جمهوره عن برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم 2025 على قناة DMC.

 

 

وفي مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال “رمضان” إن البرنامج حقيقي وليس مجرد شائعة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى إسعاد جمهوره، خاصة بعدما اعتقد البعض أنه مجرد مزحة.

موعد عرض برنامج “مدفع رمضان”

وأوضح محمد رمضان أن “مدفع رمضان” سيُعرض مباشرة بعد أذان المغرب، مؤكدًا أنه يقدم “دراما من نوع جديد”، معربًا عن ثقته في نجاحه.

 

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