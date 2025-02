مشهد مؤثر لسامي الشيخ في مواجهة والدته بمسلسل صفحة بيضا

شهدت الحلقة ٢٥ من مسلسل صفحة بيضا مشهدا مؤثرا جمع إياد ( سامي الشيخ ) بوالدته بعد تركها له هو وشقيقته بعد وفاة والدهم، وبلغته والدته بحقيقة تركها لهم، ولقد أظهر سامي أداء مميزا خلال المشهد وأبرز الجانب الضعيف من شخصية إياد والذي لم يظهر طوال الحلقات الماضية.

أبطال مسلسل صفحة بيضا

يضم مسلسل صفحة بيضا النجوم؛ حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الفنان سامي الشيخ

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتلفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثلHomeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منهاAttack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقتها صندوق الأمم المتحدة للسكان.

