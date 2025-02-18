الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

المخرج محمود محمود ينتهي من تصوير فيلم "مين يحضن البحر"

محمود محمود
محمود محمود

انتهى المخرج محمود محمود من تصوير فيلمه الجديد "مين يحضن البحر"، الذي يجمع بين الكوميديا والتراجيديا والفانتازيا في رحلة سينمائية للبحث عن إجابة لسؤال يحمل دلالات فلسفية وفنية،الفيلم من تأليفه وإخراجه، ويخوض من خلاله تجربة جديدة تعكس رؤيته السينمائية المختلفة.

فيلم يحضن البحر

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانين، أبرزهم شريف صالح، يوسف العبيد، أحمد ناصر سيف، مصطفى المليجي، أحمد إيهاب، والفنانة اللبنانية رولا، فيما يضم الفريق الفني كلًا من مدير التصوير تامر رضوان، المونتير والمصمم محمد مبروك، مهندس الصوت والمكساج مصطفى جويدة، خبيرة التجميل منة خورشيد، وإدارة الإنتاج يوسف رضوان، بينما تولى أحمد عودة مسؤولية اللوكيشن.

يذكر أن آخر أعمال محمود محمود كان الفيلم المثير للجدل "كاستنج فيلم يوسف شاهين"، الذي تولى تأليفه وإخراجه، ومن إنتاج سامح حلمي، وحقق نجاحًا ملحوظًا بحصوله على جوائز دولية وعالمية.

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المخرج محمود محمود محمود محمود مين يحضن البحر

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