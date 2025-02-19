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ثقافة وفنون

عصام السقا: ألعب شخصية ريكو الصديق الجدع في "فهد البطل"

عصام السقا، فيتو
عصام السقا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، استضاف برنامج "مش شنطة رمضان" المذاع على منصات قناة "ON"، الفنان عصام السقا الذي يقدم شخصية "ريكو" في مسلسل "فهد البطل" مع الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه على "ON" خلال شهر رمضان المبارك.

عصام السقا في مسلسل فهد البطل 

وقال السقا خلال تصريحاته إلى البرنامج إنه يقدم شخصية "ريكو" صديق فهد البطل خلال أحداث المسلسل، وهو "صديق جدع" وهناك تفاصيل كثيرة يقدمها خلال العمل.

يقوم البرنامج على فكرة تقديم "شنطة رمضان" إلى الضيف ويكون بها بعض الرموز التي يتم تقديمها في المسلسل، حيث شهدت حلقة عصام السقا تقديم شنطة بها دلالات من "فهد البطل" مثل شهادة ميلاد ستقلب أحداث المسلسل وكذلك "ميزان" كناية عن العدل و"كأس".

سأل البرنامج الفنان عن رأيه في بعض المواقف التي قد تحدث مثل سيدة تقوم بعمل سحر لزوجها ورجل ترك حفل الزفاف في منتصفه وهرب، ليعلق عليها الفنان برأيه ويؤكد أن الرجل الهارب "أهبل" أما السيدة التي تقوم بالسحر فيجب أن يطلقها زوجها.

وشدد السقا على أنه يحب الخصوصية ولا يحب التطفل وما وصفه "الهري بلا داعي"،  ويظهر عليه المشاعر ولو كان يحب شخص أو يكرهه يظهر ذلك على وجهه. 

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عصام السقا في مسلسل فهد البطل الفنان عصام السقا عصام السقا مسلسل فهد البطل الفنان أحمد العوضي

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