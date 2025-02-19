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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن وقوعه ضحية لـ "رامز إيلون مصر"

العوضي ورامز جلال
العوضي ورامز جلال

كشف الفنان أحمد العوضي عن وقوعه ضحية رامز جلال في برنامجه "رامز إيلون مصر" المقرر عرضه في رمضان 2025.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية، إنه على علاقة مقربة من الفنان ياسر جلال وشقيقه رامز جلال وأنه يحبهما كثيرا مازحا: "بغض النظر عن اللي عمله معايا في البرنامج". 

 

ونشر الفنان أحمد العوضي، البرومو الخاص بالأغنية الدعائية الثانية لمسلسله الجديد “فهد البطل”، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025، ضمن الخريطة الدرامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعلق أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، “عارف أني مستفز، استنوا الأغنية الدعائية الثانية لفهد البطل قريبا.. بطل يا بطل.. أنا جاي في ندب وحظ السنة دي”.

مسلسل فهد البطل 
يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.

 

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