محمد رمضان يعلن مفاجأة سارة لجمهوره

أعلن الفنان محمد رمضان انطلاق عمله الجديد “مدفع رمضان” على شاشة قناة DMC الليلة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

ونشر رمضان منذ قليل بوستر العمل عبر صفحته على فيس بوك؛ منوهًا ببدء عرضه الليلة منتصف الليل.

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