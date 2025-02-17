الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان يعلن مفاجأة سارة لجمهوره

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان انطلاق عمله الجديد “مدفع رمضان” على شاشة قناة DMC الليلة في تمام الثانية عشرة منتصف الليل.

 

ونشر رمضان منذ قليل بوستر العمل عبر صفحته على فيس بوك؛ منوهًا ببدء عرضه الليلة منتصف الليل.

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محمد رمضان الفنان محمد رمضان برنامج مدفع رمضان قناة دي ام سي

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