الأربعاء 19 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

هيدي كرم: عملت "شد وش" وفي حاجات لما بتبوظ لازم تدخل جراحي

هايدي كرم
هايدي كرم

كشفت الفنانة هيدي كرم عن خضوعها لعملية تجميل في الوجه، مشيرة إلى أنها هي سبب تغير ملامحها مؤخرا.

قالت هيدي كرم في فيديو عبر خاصية “انستجرام”: “شايفة إن في ناس كتير أوي بعد حلقة ريهام سعيد بدأت تسأل هيدي عملت إيه في وشها، وبدأت تحط لي صور من شهرين وشهر وصور من حلقة إمبارح، هي عملت Skin Booster (حقن تحسين البشرة)، ودي نتيجة السكين بوسترز، لأ دي مش نتيجة السكين بوستر، أنا عملت Face Lift (شد وجه)، وسعيدة جدا بالقرار والعملية، وكانت تجربة ناجحة وهايلة وجميلة، وبنصح بيها أي واحدة عايزة تحسن من شكلها في حاجات مضايقاها”.

وتابعت: في حاجات لما بتبوظ ما ينفعش تتعالج ولا بالفيلر ولا بالبوتكس ولا بالسكين بوستر، في حاجات بتحتاج تدخل جراحي، زي الرقبة لو مش مشدودة زي الأول والـJaw Line (رسم الفك)، أولا الرقبة ملهاش علاج، لو في شوية ترهل في عضلات الرقبة مافيش علاج، رسم الفك لو مش محدد زي الأول وحقنا فيلر عشان تملى البشرة، مع الوقت وشنا هيتضخم ويكبر جدا، وهيقلب Pillow Face، وعشان أتجنب كل دا وعشان وشي وشكلي ما يتغيرش بالنسبة للناس على الكاميرا عملت شد وجه، ودا أحلى قرار أنا عملته.

وأكدت هيدي كرم أنها أجرت العملية على يد طبيب تجميل مصري.

يذكر أن هيدي كرم عرض لها مؤخرا عبر قناة ON مسلسل "وتر حساس"، بطولة صبا مبارك ومحمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد ومحمد العمروسي وهاجر عفيفي ولطيفة فهمي وتميم عبده وأحمد طارق نور ومحمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

 

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