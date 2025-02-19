مسلسلات رمضان 2025، محمود البزاوي يشارك في هذه الأعمال

مسلسلات رمضان 2025، يشارك الفنان محمود البزاوي في أكثر من عمل خلال السباق الرمضاني لعام 2025، والذي ينطلق بعد أيام قليلة.

الفنان محمود البزاوي

أول عمل درامي لمحمود البراوي هو مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويلعب محمود الزاوي خلال الأحداث شخصية والد كناريا التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين.

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في التمثيل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمود حمدان.

ويشارك محمود البزاوي في عملين آخرين وهما مسلسل "جودر 2"، بطولة ياسر جلال ونور وياسمين رئيس وأحمد بدير ووفاء عامر وتارا عماد.

ومسلسل "حسبة عمري" مع الفنانة روجينا، ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية مهمة تخص المرأة، مثل الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق، بالإضافة إلى قضايا قانونية.

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