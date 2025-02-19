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خارج الحدود

عضو بمجلس السيادة السوداني: سنقاتل من يدعون لإقامة حكومة موازية

مجلس السيادة السودانى،
مجلس السيادة السودانى، فيتو

قال عضو مجلس السيادة السوداني ياسر العطا، إن قوات الجيش "ستقاتل من يريدون إقامة حكومة موازية في أي مكان داخل البلاد"، بحسب قوله.

قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني 

وأفادت بذلك وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، التي أشارت إلى أن العطا، أدلى بتلك التصريحات خلال كلمة وجهها لقوات تابعة للجيش بمدينة الدبة، شمالي البلاد.

وجاء تصريحات العطا، تعليقا على المؤتمر الذي نظمته قوى معارضة وحركات مسلحة تحارب الجيش السوداني بعنوان "تحالف السودان التأسيسي"، وجرى عقده في العاصمة الكينية نيروبي.
ووصف العطا، الجيش السوداني بـ"جيش الأمة السودانية"، مؤكدًا أنه "سيلقن قوات الدعم السريع والدول الداعمة لها دروسا".

 تصميم القيادة والشعب السوداني على دحر التمرد

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أكد تصميم القيادة والشعب السوداني على "دحر التمرد"، مشيرًا إلى أن "الشعب يقاتل خلف القوات المسلحة".

يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع حربا مدمرة

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السودان وقوات الدعم السريع، حربا مدمرة ضد بعضهما بعضا، أدت إلى مقتل نحو 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون آخرين بين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

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مجلس السيادة السوداني الجيش السوداني السودان

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