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البرهان يوجه كلمة مهمة للشعب السوداني: اقترب وقت الحسم وساعة النصر (فيديو)

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم، كلمة إلى المواطنين بمناسبة الذكرى الـ 69 لاستقلال السودان.

كلمة البرهان بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال السودان             

وقال عبد الفتاح  البرهان في كلمته: “تمر على بلادنا الذكرى التاسعة والستون للاستقلال المجيد في ظل ظروف وأوضاع صعبة تحملها الشعب السوداني بكل بسالة وتضحية مسطرًا مجدًا باذخًا في سفر هذا الوطن الغالي محددًا رسم لوحة الاستقلال شعبًا وجيشًا فإني أتضرع إلى المولى عز وجل أن تعود علينا هذه الذكرى وقد ودعنا الأحزان وتماسكت لحمتنا وتعضدت وحدتنا ووضعنا الأسس المتينة لبناء وطننا البنحلم بيهو يوماتي”.

 

وتابع، “إن ما يتعرض له شعبنا في كثير من ربوع بلاده من تقتيل وتشريد وتجويع وإفقار وانتهاك للحرمات على يد مليشيا آل دقلو الإرهابية والمتعاونين معها والداعمين لها، هذه الممارسات أوضحت بجلاء للشعب قيمة الانتماء وصدق الوفاء لهذا الوطن الشامخ ولشعبه فأستبان الحق وتباينت وتمايزت الصفوف فهنيئًا لك شعبي بأبنائك المخلصين وسحقًا وتعسًا لأولئك الخونة والمؤجورين من المليشيا وداعميها وأعوانها”.

البرهان يتحدث عن استعدادات ساعة النصر 

واستطرد البرهان، إن التلاحم الشعبي الغير مسبوق والتدافع الوطني الوثاب ممكننا جمعيًا من السير على طريق النصر والنصر الحاسم بعون الله بخطى واثقة وثابتة فلك التحية شعبي مستنفرين وقوات نظامية (جيش، شرطة وأمن ) وقوات حركات الكفاح المسلح (المشتركة) والكيانات المهنية والإعلامية والرياضية والثقافية والروابط المجتمعية والمنظمات والطرق الدينية والجمعيات والإدارات الأهلية فلا يوجد وطني واحد تخلف عن هذه الحرب حرب الكرامة.

 

وتابع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، “نحن نعد العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني لا يمنعنا ذلك من الإنخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي هذه الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين إلى مواطنهم وانتفاء ما يهدد حياتهم مرة أخرى وفي هذا السياق تعددت المبادرات والمنابر الداعية لوقف الحرب فكان طريقنا واضح وهو طريق الشعب أن لا يمكن أن تعود الأوضاع كما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023م ولا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى”.

وأضاف البرهان، “رغم استمرار الحرب وتداعياتها فقد استجابت الحكومة لكل مطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين وستظل الحكومة ملتزمة بهذا الأمر كذلك تبقى التزامات الدولة وقواتها المقاتلة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وبرتوكولاتها وقوانين حماية المدنيين وقد وضعنا ضوابط صارمة للحفاظ على هذه القيمة الإنسانية. كذلك تبذل الحكومة جهود مقدرة لتيسير حياة الناس وأمنهم ودعم صيانة البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والزراعية وأن ما يشاع عن المجاعة محض افتراء وقصد منه التدخل في الشأن السوداني”.

 

متابعا، “نحن نمضي في طريق النصر وجب أن نحيي أهلنا الصامدين في بقاع السودان المختلفة وأخص هنا مواطني فاشر السلطان فاشر العز والتاريخ شنب الأسد التحية لرجالها ونسائها وشبابها وجيشها بكل مكوناته أطراف سلام وقوات نظامية ومشتركة (مورال فوق ) ومستنفرين وشعب، كذلك التحية لجنودنا في كل موقع وهم يسطرون لوحات العز والصمود تحية لكل من انخرط في منظومات الدفاع عن الوطن والحق فالشعب السوداني هو من يقود هذه الحرب وهو منتصر بعون الله وحوله وقوته”.

 

قائلا، "أجدد التهنئة لكم شعب بلادي بهذه الذكرى المجيدة متمنيًا لكم الأمن والسلام وأسال الله أن يتقبل شهداء بلادي وشهداء حرب الكرامة وأن يشفي الجرحى والمصابين ويفك أسر المسجونين كما أجدد شكر حكومة وشعب السودان لكل من وقف إلى جانبهم سندًا ودعمًا من دول شقيقة وصديقة ومنظمات طوعية والأمم المتحدة ووكالاتها وكل قطاعات الشعب السوداني بالداخل وبدول المهجر الذين يقفون دومًا إلى جانب الحق".

 

وختم البرهان، “أبشركم مواطني الشرفاء أن ساعة النصر قد إقتربت ووقت الحسم قد أزف ولا نامت أعين الجبناء”.

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