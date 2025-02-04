السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

وجه أبناء الجالية السودانية في مصر من الذين قرروا العودة إلى السودان نداء استغاثة الى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بسبب الجمارك المفروضة عليهم.

نداء استغاثة الي البرهان بشأن العودة للسودان

وتلقت فيتو عدة استغاثات طالب أصحابها من أبناء الجالية السودانية في مصر إيصالها إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ووزير المالية في الحكومة السودانية جبريل إبراهيم على خلفية فرض جمارك تعادل حوالي 500 ٪ على أغراضهم من الأثاث والأجهزة التى عادوا بها من المحافظات المصرية المختلفة.

فرض الجمارك السودانية على المعابر بأرقام باهظة

وقال أصحابها في تصريحات خاصة لـ “فيتو” إنهم بالرغم من سنوات المعاناة الماضية منذ نزوحهم القسري من البلاد نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع ومع استقرار الأوضاع في بعض المدن التى تمكن الجيش من تطهيرها ومع قرارهم بالعودة إلى الوطن اكتشفوا فرض الجمارك السودانية على المعابر أرقاما باهظة على أغراضهم التى عادوا بها من أثاث وأجهزة منزلية وأدوية وغير ذلك.



وأوضحوا أنهم عائدون إلى منازل مدمرة ولا يملكون أموالا كافية لشراء أغراض جديدة الأمر الذي دفعهم لحمل أغراضهم المعيشية في رحلة العودة لكن صدموا من مبالغ الجمارك على تلك السلع.

وناشدوا رئيس مجلس السيادة ووزير المالية التدخل بإعفاء بعض الأسر الفقيرة أو تخفيض الرسوم الجمركية لمساعدتهم على بدء الحياة في وطنهم الأم دون فرض أعباء مالية باتت تفوق قدراتهم نظرا لما عانوه من إرهاق مالي نتيجة النزوح الي مصر وغيرها من دول الجوار منذ اندلاع الحرب بين الجيش وميلشيا الدعم السريع.

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