الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان: السودان تواجه حربا ممنهجة من عدة أطراف

قائد الجيش السوداني
قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان

قال قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربا ممنهجة تعددت أطرافها، متحدثا عن شروط توقف الحرب في السودان.

البرهان يوضح كيفية انتهاء الحرب بالسودان

وأكد البرهان أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج قوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو حميدتي، من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا، مشددا على أن علاقات السودان ستبنى على مواقف الدول من هذه الحرب.

 

استهداف سد مروي ومحطات الكهرباء

وكان الجيش السوداني، أعلن الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي، ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.

وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة في مروي إنها تصدت إلى عدد من تلك المسيرات في المنطقة، فيما تحدثت مصادر محلية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء سد مروي.

 مروي هو سد كهرومائي يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان على بعد 350 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان عبدالفتاح البرهان وقف الحرب في السودان

مواد متعلقة

بعد تحرير ود مدني، استهداف سد مروي ومحطات الكهرباء في السودان

لتدعيم علاقات السودان، البرهان يصل إلى غينيا بيساو فى ثاني محطاته الأفريقية

وزير الزراعة يلتقي نظراءه من مدغشقر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى في كامبالا

أمريكا تفرض عقوبات على قائد ميليشا الدعم السريع في السودان
ads

الأكثر قراءة

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

وزير التعليم العالي يستعرض أمام السيسي تفاصيل إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

بعد رفض الأسورة الإلكترونية، تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

منوعات

المزيد

انبهروا بمنشد صعيدي، الهولنديون يرقصون على نغمات المدائح النبوية (فيديو)

عالم روسي: العثور على ثقب إكليلي كبير بالشمس

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أرقام الفلسطيني عمر فرج مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية