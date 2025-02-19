ترامب: ماسك شخصية عظيمة وبحثت كثيرا لكن لم أجد أذكى منه

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بحث عن شخص "أذكى" من الملياردير إيلون ماسك لإدارة "وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، لكنه لم يعثر على ذلك الشخص.

وخلال مقابلة مشتركة هي الأولى من نوعها بين ترامب وماسك تم تسجيلها في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وبثت على قناة "فوكس نيوز" أمس الثلاثاء، تحدث الرئيس الأمريكي عما جذبه في ماسك قائلا: "أردت أن أجد شخصا أذكى منه. بحثت في كل مكان لكن لم أستطع العثور على أحد".

وأضاف: "حاولت بجد، لكنني لم أجد شخصا أذكى. لذا استقر الأمر على هذا الرجل"، مشيرا إلى ماسك الذي كان يجلس إلى جانبه.

وأشار ترامب إلى أن أحد أهدافه الرئيسية في ولايته الثانية، وهو العثور على "أشخاص عظماء" لتشكيل إدارته.

وأعرب عن إعجابه بطريقة ماسك في القطاع الخاص، قائلا: "أردت أشخاصا عظماء. وهو شخص عظيم. إنه شخص مذهل وشخص يهتم بالآخرين".

وأضاف ترامب: "إنه شخص جيد، شخص طيب جدا، ويريد أن تنجح البلاد". وتعهد بأن ماسك لن يشارك في أي قرارات تتعلق بـ"وزارة كفاءة الحكومة" إذا كانت هناك مصلحة شخصية.

من جانبه، وصف ماسك فوز ترامب في انتخابات 2024 بأنه "فرصة لإصلاح النظام"، مؤكدا أن الأمر يعتمد على "الكفاءة والاهتمام" عندما يتعلق الأمر بتحقيق صفقات جيدة لدافعي الضرائب.

وأشار إلى مفاوضات ترامب القوية مع شركة "بوينغ" لخفض تكلفة طائرة الرئاسة الجديدة "إير فورس وان" بمليارات الدولارات.

وقال ماسك: "رأى الرئيس أن فاتورة طائرة الرئاسة الجديدة باهظة، وتمكن من التفاوض لخفضها، لو لم يكن كفؤا ويهتم بالأمر، لكان السعر أعلى بنسبة 50%. لقد تحصل على صفقة أفضل للشعب الأمريكي".

ومنذ تنصيب ترامب، نفذت "وزارة كفاءة الحكومة" بقيادة ماسك تخفيضات واسعة النطاق في الوكالات الفيدرالية للقضاء على الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام. ورفضت القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان طلبا قدمته ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون لوقف عمليات تسريح العمال الفيدراليين والوصول إلى البيانات الحساسة في 7 وكالات حكومية.

وفي الأسابيع الأخيرة، ركزت "وزارة كفاءة الحكومة" جهودها على خفض التكاليف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ووزارة التعليم، ومكتب إدارة الموظفين، ووزارة الزراعة. كما تواجد موظفو الوزارة في وزارة الخزانة واشتبكوا مع مفوضة الضمان الاجتماعي السابقة ميشيل كينغ، التي استقالت مؤخرا.

وقد وجه ترامب فريق ماسك من "العباقرة" لمراجعة ميزانية البنتاغون أيضا. وحتى الآن، قدرت "وزارة كفاءة الحكومة" أنها وفرت 55 مليار دولار لدافعي الضرائب من خلال تخفيضاتها المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.