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أخبار الفن اليوم.. الدشاش يحقق 308 آلاف جنيه في إيرادات الإثنين.. عبد المجيد عبد الله يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

الدشاش
الدشاش

 

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي.. 

 

الدشاش يحقق 308 آلاف جنيه في إيرادات الإثنين

 

 يعرض في الوقت الحالي فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد بعد غياب عن السينما لفترة ليست قصيرة.


إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش إيرادات بلغت 308 آلاف جنيه أمس الإثنين في شباك التذاكر.

ويعد فيلم “الدشاش” بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنان محمد سعد، فقد عاد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

 

عبد المجيد عبد الله يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وإلغاء جميع ارتباطاته الفنية

 

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعرض الفنان عبد المجيد عبدالله لأزمة صحية طارئة


وأكدت الشركة أنه قد تم إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية 

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله-خلال حفل بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة.

 

مسلسلات رمضان 2025، mbc مصر تكشف شخصيات أبطال نص الشعب اسمه محمد

 

مسلسلات رمضان 2025، كشفت قناة mbc مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن شخصيات أبطال مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

 

مسلسلات رمضان 2025، طرح أغنية تتر مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد (فيديو)

 

مسلسلات رمضان 2025، طرح الفنان أحمد سعد، منذ قليل أغنية “جدع” تتر مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025. 


نية جدع من كلمات عصام حجاج ومن ألحان تامر تاج وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

ويعرض مسلسل سيد الناس خلال شهر رمضان 2025 عبر شاشة mbc مصر. 

 

مليار مشاهدة في 24 ساعة، ياسمين عبد العزيز تعلق على بروموهات مسلسلات رمضان

 

سخرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من بعض أرقام المشاهدات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لبروموهات مسلسلات رمضان 2025، حيث أعلن بعض النجوم أن البرومهات الخاصة بأعمالهم الفنية قد حققت عشرات الملايين من المشاهدات في يوم واحد فقط، وهذا ما اعتبره البعض أمرًا ليس منطقيًا


 

حرب خفية بين عمرو سعد ومحمد رمضان، اتهامات بالتقليد تشعل مواقع التواصل

 

تصدر اسم النجمين عمرو سعد ومحمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، علي خلفية صورة من مسلسل سيد الناس، نشرها “سعد” مؤخرا علي حساباته عبر السوشيال ميديا.


 

نشوى مصطفى: لم أستطع تجاوز أزمة وفاة زوجي حتى الآن وأطالب الجمهور بهذا الأمر

 

أكدت الفنانة نشوى مصطفى أنها لم تتجاوز أزمة وفاة زوجها الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أسابيع، والذي تسبب في صدمة كبيرة لها، خاصة أن رحيله كان بشكل مفاجئ.


 


 

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