الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبد المجيد عبد الله يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وإلغاء جميع ارتباطاته الفنية

عبد المجيد عبدالله،
عبد المجيد عبدالله، فيتو

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعرض الفنان عبد المجيد عبدالله لأزمة صحية طارئة

أزمة صحية للفنان عبّد المجيد عبدالله  

وأكدت الشركة أنه قد تم إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية 

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله-خلال حفل بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة.

وظهر عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير». 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان عبد المجيد عبدالله عبد المجيد عبدالله أزمة عبد المجيد عبدالله

الأكثر قراءة

جيبو مولانا، مطوف الملوك والرؤساء يروى موقفا لحرس مبارك بالحرم

موجة شديدة البرودة، الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة فى هذا الموعد

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

عدته 29 يوما، ننشر إمساكية شهر رمضان 2025

وزير الزراعة يكشف مفاجأة عن سعر إردب القمح العالمي مقارنة بالمحلي

وزير الزراعة يكشف عن طفرة في ملف التصالح بمخالفات البناء

بعد وصول الكيلو 100 جنيه، رئيس شعبة الدواجن يكشف موعد انخفاض الأسعار

أول رد فعل من إدارة الزمالك على تصريحات أمير عزمي المسيئة

منوعات

المزيد

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

مروحية صينية تحلق على بعد 3 أمتار من طائرة فلبينية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

معروف بعدائه الشديد للإسلام.. من هو بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الجديد؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة وما مدى توافقه مع الشريعة؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

ما حكم من يصوم ولا يصلى؟، عالم بالأوقاف يجيب

تفسير حلم سماع الأذان في المنام وعلاقته وبالتوبة عن ارتكاب الأخطاء

المزيد
الجريدة الرسمية