عبد المجيد عبد الله يتعرض لأزمة صحية مفاجئة وإلغاء جميع ارتباطاته الفنية

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعرض الفنان عبد المجيد عبدالله لأزمة صحية طارئة

أزمة صحية للفنان عبّد المجيد عبدالله

وأكدت الشركة أنه قد تم إلغاء جميع التزامات الفنان الفنية

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله-خلال حفل بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة.

وظهر عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير».

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