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ثقافة وفنون

الدشاش يحقق 308 آلاف جنيه في إيرادات الإثنين

فيلم الدشاش، فيتو
فيلم الدشاش، فيتو

 يعرض في الوقت الحالي فيلم الدشاش والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد بعد غياب عن السينما لفترة ليست قصيرة.

 

إيرادات فيلم الدشاش

وحقق فيلم الدشاش إيرادات بلغت 308 آلاف جنيه أمس الإثنين في شباك التذاكر.

ويعد فيلم “الدشاش” بمثابة شهادة ميلاد جديدة للفنان محمد سعد، فقد عاد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

أبطال فيلم الدشاش

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، نسرين طافش، وليد فواز، أحمد فهيم، مريم الجندي، محمد يوسف (أوزو)، أحمد الرافعي، رشوان توفيق،  تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

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فيلم الدشاش لمحمد سعد إيرادات فيلم الدشاش فيلم الدشاش الفنان محمد سعد

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