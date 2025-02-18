نشوى مصطفى: لم أستطع تجاوز أزمة وفاة زوجي حتى الآن وأطالب الجمهور بهذا الأمر

أكدت الفنانة نشوى مصطفى أنها لم تتجاوز أزمة وفاة زوجها الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أسابيع، والذي تسبب في صدمة كبيرة لها، خاصة أن رحيله كان بشكل مفاجئ.

وقالت نشوى في تصريح خاص لفيتو أنها حتى الآن تبكيه كل يوم، وتحاول أن تتماسك أمام عائلتها وأصدقاءها لكن الأمر صعب للغاية، نظرًا للإرتباط الكبير الذي كان بينهما، حيث انها كانت تعتبره الزوج والصدق والأخ والسند، ولم تحدث بينهما أية خلافات طيلة سنوات زواجها.

وطلبت نشوى من الجمهور الدعاء لها بالصبر والسلوان ولزوجها الراحل بالرحمة والمغفرة.

عودة نشوى مصطفى للعمل

عادت مؤخرا الفنانة نشوى مصطفى لمزاولة نشاطها الفني من جديد، بعد فترة من الغياب نظرا لوفاة زوجها، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، حيث بدأت تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” مع الفنان محمد رياض والمخرج حسن صالح.

وأكدت نشوى أنها لم تتجاوز أحزانها، إلا أنها ملتزمة مع بعض الشركات والمخرجين بعقود ومواعيد فنية، لذلك كان لابد أن تعود لاستئناف نشاطها الفنية رغم حزنها الشديد على زوجها.

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