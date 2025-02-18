مسلسلات رمضان 2025، طرح أغنية تتر مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025 ، طرح الفنان أحمد سعد، منذ قليل أغنية “جدع” تتر مسلسل سيد الناس والذي يقوم ببطولته عمرو سعد في رمضان 2025.





تتر مسلسل سيد الناس

أغنية جدع من كلمات عصام حجاج ومن ألحان تامر تاج وتوزيع موسيقي أشرف البرنس.

ويعرض مسلسل سيد الناس خلال شهر رمضان 2025 عبر شاشة mbc مصر.

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات.

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل.

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات إم بي سي ومنصة شاهد الرقمية.. والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

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