حرب خفية بين عمرو سعد ومحمد رمضان، اتهامات بالتقليد تشعل مواقع التواصل

تصدر اسم النجمين عمرو سعد ومحمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، علي خلفية صورة من مسلسل سيد الناس، نشرها “سعد” مؤخرا علي حساباته عبر السوشيال ميديا.

ونرصد من خلال التقرير التالي تفاصيل القصة الكاملة لعمرو سعد ومحمد رمضان

بدأت القصة بتعرض عمرو سعد لاتهامات عديدة عقب نشر صورته من مسلسل سيد الناس، واتهمه الجمهور بتقليده لمحمد رمضان في مسلسله الشهير نسر الصعيد، الذي عرض في رمضان 2017.

تفاصيل أزمة محمد رمضان مع عمرو سعد

في هذا السياق، رد عمرو سعد بطريقة غير مباشرة علي الاتهامات التي تعرض لها بتقليده محمد رمضان/ وقال من خلال “فيس بوك” البراند ما بيعملش بني ادم البني آدم هو اللي بيعمل البراند

واللي يعمل الترند أصلي بس اللي بيعمله الترند فالصو والفالصو مهما لمع لا بيعيش ولا بيسيب قيمة

وأضاف “سعد” فبلاش يا صاحبي تدور علي قيمتك بره عنك، علشان الراجل القيم المأصل قيم بنفسه وعمله وحب واحترام الناس مش قيم بالقماش والجلد ولا اللايك والشير

كلمات عمرو سعد أثارت جدلا كبيرا بين الجمهور، وزعم البعض بأنه يقصد محمد رمضان بطريقة غير مباشرة، خاصة بعد تصريحه الأخير “أنه يعتبر نفسه برند”

كما قال أيضا عمرو سعد فى برنامج "ET"، بالعربي: "حملات مدفوعة الأجر وكاذبة والكلام الكتير والهري على السوشيال ميديا، وأنا يمكن لأول مرة بتكلم وأنا لما اتكلم متعود أني أتكلم بوضوح، لأني قليل الكلام وأخجل أني أطلع أتكلم وما بحبش أبدًا أشير إلى نجاح نجحته أو نسب مشاهدة حققتها أو أي حاجة من الحاجات دى، لأن ده طبعًا حرصًا على مجهود الناس من زمايلي اللي بيعملوا أعمال رائعة واللى بحبها وبتفرج عليها، وبكلمهم وأنا من جمهورهم، لأنه أنا بصدق أنه مينفعش تشاور على نجاحك، لأن بعد العمل لما بيخلص بندور على غيره".

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