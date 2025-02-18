مسلسلات رمضان 2025، mbc مصر تكشف شخصيات أبطال نص الشعب اسمه محمد

مسلسلات رمضان 2025، كشفت قناة mbc مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن شخصيات أبطال مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

شخصيات مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وطرحت القناة بوسترات الأبطال رفقة اسم كل شخصية وعلقت قائلة: “كل شخصية من نص الشعب هي جزء من الواقع اللي بنعيشه”.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

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