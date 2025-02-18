الثلاثاء 18 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مليار مشاهدة في 24 ساعة، ياسمين عبد العزيز تعلق على بروموهات مسلسلات رمضان

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

سخرت الفنانة ياسمين عبد العزيز من بعض أرقام المشاهدات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لبروموهات مسلسلات رمضان 2025، حيث أعلن بعض النجوم أن البرومهات الخاصة بأعمالهم الفنية قد حققت عشرات الملايين من المشاهدات في يوم واحد فقط، وهذا ما اعتبره البعض أمرًا ليس منطقيًا

ونشرت ياسمين بوستر مسلسلها الجديد عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، وعلقت قائلة “برومو مسلسل وتقابل حبيب يحقق مليار مشاهدة في 24 ساعة و33 ثانية فقط”، كنوع من الاستغراب والسخرية على الصراع القائم بين نجوم دراما رمضان والتهافت على إثبات الأكثر مشاهدة.

مسلسل وتقابل حبيب 

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، ومقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.  

 

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب 

ومسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى. 

 

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ياسمين عبد العزيز أبطال مسلسل وتقابل حبيب مسلسل “وتقابل حبيب

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