تفاصيل حفل عبد المجيد عبد الله في البحرين

يحيي الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله حفلا غنائيا كبيرا، ومن المقرر إقامته في البحرين يوم 14 ديسمبر المقبل علي مسرح الدانة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وقررت الشركة المنظمة لحفل عبد المجيد عبدالله في مملكة البحرين ،طرح تذاكر الحفل يوم 26 نوفمبر الجاري.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها مؤخرا شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

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أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.

أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

وتجاوز الفنان عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر الماضي.

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر.

عبد المجيد عبدالله وإصابته بمرض المانير

يشار إلى أنه في بداية عام 2022، كشف الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله-خلال حفل بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير، وهي التهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة.

وظهر عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده.

وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني التهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم، لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت فادعولي»، ليمازحه محمد عبده، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذنيك ما يصير».

على الجانب الأخر، كان ودع "أمير الطرب" عبدالمجيد عبد الله، مدينة جدة وأهلها، شاكرا على حسن الاستقبال، وحفاوة الترحاب، ودقة التنظيم، وجمال ما رآه ولمسه، بعد ليلتين من أروع حفلات "أيامنا الحلوة" لهذا العام في "موسم جدة" والتي تقدمها مع الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع "المركز الوطني للفعاليات" من تنظيم وإشراف "هرم شركات الإنتاج والترفية" روتانا ميوزك جروب.

وأكد عبد المجيد عبد الله في بيان أصدره من خلال المكتب الإعلامي لروتانا ميوزك جروب، بعد ختام حفلي موسم جدة، أنه كان سعيدا بالحفلين والجمهور كان سعيد وما أسعده أكثر هو تفاعلهم معه، وأشاد بشركة روتانا ومديرها سالم الهندي الذي لم يدخر أي جهد هو وفريقه في خروج الحفل بأفضل شكل، وأشد بمدينة جدة قائلًا "وطبعا جدة واهلها وموسم جدة يستحقون هذا الحب والعطاء فأنا ولدهم، وابن لكل مدن ومناطق وطني الحبيب المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله يجمعني مع جمهور جدة حفلات قادمة ".

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