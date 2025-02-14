الجمعة 14 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، قنوات عرض "سيد الناس" لـ عمرو سعد

سيد الناس
سيد الناس

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل سيد الناس مع عدد من القنوات ليتم عرض العمل عبر شاشاتها هلال السباق الرمضاني 2025.

 

وكشف مصدر من داخل الشرك المنتجة لفيتو عن القنوا  التي سيتم عرض العمل عليها وهي  mbc العامة، mbc مصر، mbc العراق، بالإضافة الي منصة شاهد vip. 

 

ويواصل صناع مسلسل سيد الناس الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد تصوير عددًا من مشاهد العمل داخل المقابر بمدينة السادس من أكتوبر، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة إلهام شاهين التي تلعب شخصية عمته، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لمدة يومان.

ولجأ المخرج محمد سامي لتكثيف ساعات العمل لتصبح 15 ساعة يوميًا لأسرة مسلسل “سيد الناس” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، كي يتم الانتهاء من تصوير كافة مشاهد العمل بداية الشهر الكريم.

أحداث مسلسل سيد الناس

 وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

 

ومسلسل "سيد الناس" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 عبر شبكة قنوات ام بي سي ومنصة شاهد الرقمية..  والعمل هو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، والمسلسل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضا.

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