طنطا يعلن رسميا رحيل خالد عيد عن تدريب الفريق

دوري المحترفين، أعلن نادي طنطا عبر حسابه الرسمي رحيل المدير الفني خالد عيد عن تدريب الفريق وذلك بعد الخسارة من لافيينا في مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، المعروفة بـ“دوري المحترفين”.

وكان طنطا خسر أمس أمام نظيره لافيينا بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت بينهم ضمن الجولة الثانية والعشرون من عمر مسابقة دوري المحترفين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 22



1- وادي دجلة 46 نقطة

2- المقاولون العرب 42 نقطة

3- أبوقير للأسمدة 40 نقطة

4- وي 39 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 35 نقطة

6- السكة الحديد 34 نقطة

7- أسوان 33 نقطة

8- القناة 32 نقطة

9- الترسانة 32 نقطة

10- بترول أسيوط 31 نقطة

11- بروكسي 30 نقطة

12- الداخلية 29 نقطة

13- بلدية المحلة 24 نقطة

14- لافيينا 24 نقطة

15- منتخب السويس 21 نقطة

16- راية 19 نقطة

17- المنصورة 18 نقطة

18- طنطا 17 نقطة

19- سبورتنج 16 نقطة

20- ديروط 14 نقطة

نتائج مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 1ـ1

أسوان ضد الترسانة 2ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 1ـ1

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ2

ديروط ضد القناة 0ـ0

المقاولون العرب ضد سبورتنج 2ـ0

وأقيمت أمس السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، حيث خسر راية من السكة الحديد 2-0، بينما فاز وادي دجلة على نظيره أبوقير للاسمدة 3-1.

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