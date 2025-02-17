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حوادث

وزير الداخلية يبحث مع مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تعزيز التعاون المشترك

وزير الداخلية يبحث
وزير الداخلية يبحث مع مساعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحد

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،  ألكسندر زويف - مُساعد الأمين العام لمُنظمة الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.


وقد أعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية، مُشيدًا بما شهده من تطوير بالمنظومة العقابية الحديثة التى تراعى أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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 كما أشاد بقدرات المعاهد والمراكز التدريبية خاصةً المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام الذى يُعد صرحًا تدريبيًا متميزًا، وكذا الدور المحورى والفاعل للدولة المصرية كإحدى أكبر الدول المُساهمة فى عمليات حفظ السلام الدولية، لاسيما إسهامات كوادر عناصر الشرطة النسائية المصرية مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود والشراكات الإستراتيجية الدولية لمُواجهة الأزمات الإنسانية وتحقيق سلام دائم وعدالة شاملة فى جميع أنحاء العالم.


ومن جانبه أعرب اللواء  محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المسئول الأممى لشئون سيادة القانون والمؤسسات الأمنية بمُنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له للقاهرة مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تعكس عمق الشراكة المُمتدة بين الدولة المصرية والمنظمة الدولية مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المُنظمة والمجتمع الدولى لحفظ السلم والأمن فى مختلف مناطق العالم فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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