الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قرية العفادرة بمنطقة ساحل سليم بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وقامت قوات الاقتحام برفع الحصار المفروض على منطقة مسرح العمليات بقرية العفادرة بعد القضاء على عناصر البؤرة الإجرامية.

وكشفت التحقيقات عن أن محمد محسوب صاحب أحداث قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط حاول الاستيلاء على فدان أرض خاص ونشبت اشتباكات مسلحة مع الطرف الآخر وأعقبها تدخل قوات الأمن.

وبعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين رجال الأمن ومسجلين خطر مطلوبين للعدالة وعلى رأسهم المتهم محمد محسوب الهارب من 2004 في عدة قضايا وأحكام في قضائية قتل وسلاح ومخدرات وبلطجة وترويع المواطنين والمحكوم عليه في قضية رقم (2074) جنايات مركز ساحل سليم لسنة 2012، "قتل" والسابق اتهامه فى (8) قضايا "مخدرات - سلاح - قتل – ضرب - خيانة أمانة". اقتحام قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات عن دفع تعزيزات أمنية من قبل القوات الخاصة " البلاك كوبرا " وقوات الأمن المركزي واحكام الحصار على المسجلين خطر وتم قتل بعض معاونية وإصابة اثنين آخرين وضابط شرطة.

كما تم القبض على بعض المسجلين فى محاولات منهم للهرب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.