الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم على محور روض الفرج

وقوع حادث تصادم اعلي
وقوع حادث تصادم اعلي محور روض الفرج،فيتو

شهد محور روض الفرج صباح اليوم حادثًا مروريًا، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وذلك إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى من نوع "سوزوكي" كانت تسير في نفس الاتجاه.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء الحادث، ما أدى إلى انحراف الميكروباص واصطدامه بالسيارة الأخرى، مما تسبب في انقلاب المركبتين وحدوث فوضى مرورية أعلى المحور.

وبتلقي غرفة عمليات المرور بلاغًا بالحادث، انتقلت على الفور 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازمـ كما تم انتشال جثة المتوفى بعد معاينة النيابة العامة لمسرح الحادث وقد قامت الإدارة العامة للمرور بالتحفظ على السائق وبدأت إجراءات التحقيق، حيث جارٍ توقيع تحليل المخدرات للسائق المتسبب في الحادث.

من جهة أخرى، قامت فرق المرور برفع حطام الحادث وسحب السيارات المتضررة باستخدام أوناش المرور، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الظروف الكاملة للحادث.

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الادارة العامة للمرور محور روض الفرج لسائق الميكروباص

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