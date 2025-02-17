أهلي 2007 يفوز علي سيراميكا كليوباترا في دوري الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فاز على ضيفه سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 19 والأخيرة من الدور الأول لبطولة دوري الجمهورية.

افتتح محمد عاطف التسجيل للأهلي في الدقيقة 13، وأضاف محمد صبري شندي الهدف الثاني في الدقيقة 81، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 0.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: محمد صبري شندي - مصطفى عاطف - عمر كمال - عمر محمود.

الوسط: حازم عاشور - محمد عاطف - محمد رأفت - زيدان ناجح - عمر فتحي.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك عمر أبو غزالة بدلًا من زيدان ناجح، ويوسف علاء بدلًا من عمر فتحي، ويوسف عبد العزيز بدلًا من مصطفى بهجت، وياسين ياسر بدلًا من عمر محمود.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 39 نقطة ويتأهل إلى المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب، وذلك بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في 5 مباريات، وخسارة مباراتين.

وفاز «أهلي 2007» على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، وتعادل مع الزمالك 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 2 - 4، وفاز على سموحة 2 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 0، وخسر أمام طلائع الجيش 0 - 4، وتعادل مع المنيا 1 - 1 وفاز بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على البنك الأهلي 3 - 0، وتعادل مع فاركو 0 - 0، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وتعادل مع بتروجت 0 - 0، وخسر أمامه بركلات الترجيح 4 - 5، وفاز على الداخلية 5 - 1، وعلى حرس الحدود 3 - 1، وتعادل مع الجونة 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على الاتصالات 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح 3 - 4، وخسر أمام الإسماعيلي 1 - 2، وفاز على سيراميكا كليوباترا 3 - 0، مسجلًا 31 هدفًا مقابل 15 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من محمود سمير مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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