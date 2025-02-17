أخبار الأهلي، مهاجم الأحمر في القمة وموقف بن شرقي وطاهر محمد طاهر

الدوري المصري، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على ثلاثي خط الوسط في تشكيل الفريق بمباراة القمة أمام الزمالك السبت القادم، حيث سيتواجد مروان عطية وأكرم توفيق وعمرو السولية مع وجود احتمالية للدفع أيضا بأحمد رضا علي حساب السولية وإن كان هذا الأمر بنسبة محدودة.

كما علمت فيتو أن فرص طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي تبدو ضعيفة نسبيا في تدعيم صفوف الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك السبت القادم خاصة وأن اللاعب بعيد عن المشاركة على مدار شهرين كاملين بسبب الإصابة في العضلة الأمامية. مؤكدا ان اللاعب يتم تجهيزه وبات قريبا من الدخول في التدريبات الجماعية ولكن فرص تواجده في القائمة أمام الزمالك تبقي ضعيفة.

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر علي تواجد جراديشار أساسيا في قيادة هجوم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك علي أن يكون وسام أبو علي بديلا له في المباراة خاصةوأن الأخير عائد من الإصابة في العضلة الخلفية.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق سيكون جاهزا لتدعيم قائمة الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك السبت القادم بعد إعلان جاهزيته عقب التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وحصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تسجيلات لعدد ٦ مباريات للزمالك من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل مباراة القطبين السبت القادم.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن المغربي أشرف بن شرقي جاهز لمباراة الزمالك في القمة المرتقبة يوم السبت القادم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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