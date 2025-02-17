تأكد غياب هذا الثلاثي عن الأهلي أمام الزمالك

الدوري المصري، تأكد غياب ثلاثي الأهلي، يحيى عطية الله وكريم فؤاد وياسر إبراهيم عن مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

ويغيب الثلاثي لهدم الجاهزية بسبب الإصابة التي لحقت بهم في وقت سابق حيث يعاني كريم فؤاد من الإصابة بالرباط الصليبي في حين أجرى عطية الله جراحة في الوجه، ويعاني ياسر إبراهيم من شد في العضلة الخلفية.

وكان الثنائي يحيي عطية الله وكريم فؤاد واصلا تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانبا من بداية استعداد الفريق لمواجهة الزمالك في القمة.

وشارك في المران الجماعي كلا من: أشرف بن شرقي وعلى معلول.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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