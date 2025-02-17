مصطفى شلبي يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي بالدوري

استقر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة مصطفى شلبي للتشكيل الأساسي للأبيض في مباراة الأهلي المقبلة بالدوري الممتاز.

وكان مصطفى شلبي غاب عن الزمالك في مباراة بتروجت التي أقيمت أمس الأحد في الدوري الممتاز، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

وعلمت فيتو أن بيسيرو سيعتمد على مصطفى شلبي في التشكيل الأساسي لمباراة القمة لما يمتلكه من خبرات عن محمد عاطف الذي شارك أساسيا أمام بتروجت.

فيما حصل لاعبو الفريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الإثنين على راحة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا الثلاثاء تدريباته، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين عقب خوض مباراة بتروجت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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