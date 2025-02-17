يحيى عطية الله يلمح لاقتراب عودته للمشاركة مع الأهلي

الدوري المصري، نشر يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يلمح من خلالها لاقترابه من العودة للمشاركة رفقة الفريق بعد ابتعاده الفترة الماضية للإصابة.

وكان عطية الله أجري جراحة في الوجه بعد تعرضه لكسر في الوجه خلال مشاركته من الأهلي خلال مباراة سموحة في الدوري.

ونشر الدولي المغربي ستوري عبر حسابه علي انستجرام له في مران الأهلي خلال خضوعه لبرنامجه التأهيلي وهو يرتدي القناع الطبي وقال “ كل شيء على ما يرام الحمد لله ”في اشاره منه لاقتراب عودته للمشاركة مع الفريق.

وتأكد غياب يحيى عطية الله عن مباراة القمة أمام الزمالك والمقرر أن تجمع الفريقين يوم السبت المقبل في الدوري الممتاز.

وكان يحيى عطية الله وكريم فؤاد واصلا تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة صباح اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

الأهلي يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الزمالك المرتقبة السبت القادم.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي جانبا من بداية استعداد الفريق لمواجهة الزمالك في القمة.

وشارك في المران الجماعي كلا من: أشرف بن شرقي وعلى معلول.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة



ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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