لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن زيف الرواية الإثيوبية، التي تشير إلى دخول توربينين جديدين للعمل في سد النهضة، حيث كان من المقدر أن يتم تشغيل 13 توربين في سد النهضة لتوليد الكهرباء، لكن هناك توربينين فقط يعملان، وآخران يعملان بشكل جزئي.

مقطع فيديو يكشف زيف رواية إثيوبيا

وكان بعض النشطاء الإثيوبيين قد تداولوا مقطع فيديو لمؤشر توربينات سد النهضة، قائلين: أن هناك "إنجاز كبير في سد النهضة تم بنجاح بمزامنة توربينين آخرين مع شبكة الكهرباء الإثيوبية، مما يمثل إنجازًا مهمًا آخر في سد النهضة! النيل يغذي إثيوبيا بالطاقة."

لوحة تشغيل توربينات سد النهضة، فيتو



وكشف مقطع الفيديو الذي بثه النشطاء الإثيوبيين زيف إدعاء دخول توربينين جديدن لتوليد الكهرباء في سد النهضة، بعدما أظهر الفيديو مؤشر التوربينات في حالة تصفير للوحة.

وعلق الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم على مقطع الفيديو المتداول عن لوحة تشغيل توربينات توليد الكهرباء بسد النهضة، فقال: " كان من المفترض أن تكون هذه التوربينة في سد النهضة جاهزة منذ أشهر، لكنها لم تُربط بالشبكة. يشير الرقم 0.00، الذي يشير إليه النظام، إلى أنها غير متصلة."، متسائلًا: "هل تواجه أي مشاكل مع هذا؟"

إثيوبيا لا تشغيل التوربينات عمدًا

وقال الباحث هاني إبراهيم: " التوربينة المشار إليها في الفيديو تم الانتهاء منها في سبتمبر العام الماضي ولم يتم ربطها بالشبكة. بعيدا عن ٢١ ميجاوات من أصل ٤٠٠. في صورة الفيديو الرقم (0.00) خاص بالربط مع الشبكة وهنا يعني عدم ربطها. اثيوبيا انتهت من عدة توربينات من فترة ولا تقوم بتشغيلها بشكل عمدي لتقليل التدفق."

🚀 Congratulations! 🎉



🇪🇹 A Major Milestone at Renaissance Dam 🇪🇹



Two more turbines have successfully synchronized with the Ethiopian power grid, marking another significant achievement in the Renaissance Dam!🔥💧



🌍 The Nile is powering Ethiopia. 💡⚡#GERD pic.twitter.com/bXTpCNhVuN — The Asrat Blog (@RenaissanceDam) February 16, 2025



وأكد الباحث هاني إبراهيم أن لوحة التوربينات تشير إلى أنه "اختبار وليس أكثر.. يمكنك أن تدعي أن هذا أمر طبيعي، ولكن مهندسي التشغيل يعرفون أن أي توربين يجب أن يعمل بتردد متزامن مع الشبكة؛ وإلا فهو غير متصل فعليًا."

وكان الباحث هاني إبراهيم قد كشف أن الضفة الشرقية بـ سد النهضة، تضم 7 توربينات، لا يعمل بها سوى 4 توربينات بشكل جزئي، وتتوقف أحيانًا؛ وقطاع التوربينات العلوية بالضفة الشرقية بها 5 توربينات، ولا يعمل منها سوى 2 فقط.

توربينات سد النهضة تعمل بشكل جزئي

وأشار هاني إبراهيم إلى أن قطاع التوربينات العلوية بالضفة الغربية تضم 6 توربينات، ولا يعمل بها أي توربين، مؤكدًا أن التوربينات التي تم الانتهاء منها لا تشغلها إثيوبيا عن عمد، برغم أن منسوب بحيرة السد يسمح بتشغيل الـ 13 توربين.

توربينات سد النهضة، فيتو



وعن توربينات سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: "الضفة الشرقية تضم 7 توربينات، لا يعمل بها سوى 4 توربينات 2 منخفضين و2 علويين" بشكل جزئي واحيانا تتوقف"

وأوضح هاني إبراهيم أن "قطاع التوربينات العلوية بالضفة الشرقية يضم 5 توربينات ولا يعمل منها سوى 2 فقط" كاشفًا عن صورة توضح أن التدفق من حوض التوربينات لا يمكن أن يكون من تشغيل كلي لتوربين بل جزئي لتوربين واحد فقط"، قائلًا: "في حين تم الانتهاء من توربين ثالث منذ شهور ولم يتم تشغيله كما ان هناك اعمال مازالت امام 2 توربين آخرين."

كما كشف أن "قطاع التوربينات العلوية بالضفة الغربية تضم 6 توربينات، لا يعمل منها أي توربين، وتضم توربين واحد فقط تم الانتهاء أيضًا منه من شهور، ولم يتم تشغيله وباقي التوربينات مازال أمامها أعمال كثيرة."

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