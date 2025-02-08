ظهور مشكلة في تصميم سد النهضة، خبير يكشف سر إغلاق إثيوبيا للمفيض

كشف هاني إبراهيم، الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، وسر إغلاق إثيوبيا لمفيض السد، والاكتفاء بتمرير المياه من خلال التوربينين المنخفضين فقط، مع تشغيل جزئي لتوربين واحد فقط، كاشفًا عن ملاحظة خروج الرواسب من حوض التوربينات.

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أنه تم ملاحظة وجود أعمال في حوض التهدئة الخاص بالمفيض الرئيسي لـسد النهضة، مشيرًا إلى وجود تراجع في حجم المياه بالحوض عما كان من قبل، في حين لم يشهد منسوب بحيرة السد أي تراجع ملحوظ، كاشفًا عن سر التراجع في كمية مياه حوض التهدئة حاليًا.

أحدث تطورات سد النهضة وإغلاق المفيض، فيتو



وقال الباحث في الشأن الإفريقي عن تطورات سد النهضة: "السد الكارثي.. المفيض مغلق ويتم تمرير التدفقات من التوربينين المنخفضين، بالإضافة إلى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي "لاحظ خروج الرواسب من حوض التوربينات".

وأكد أنه "تم ملاحظة وجود أعمال في حوض التهدئة الخاص بالمفيض الرئيسي، حيث كان هناك تراجع في حجم المياه بالحوض عما كان من قبل."

تشغيل توربينات سد النهضة جزئيًا والغرض التحكم

وعن منسوب مياه بحيرة سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "منسوب البحيرة لم يشهد أي مفاجأة ملحوظة من آخر التطورات، ويقدر بحوالي 635 مترا بسعة تتراوح ما بين 65.5 إلى 66 مليار متر مكعب، فعليا السد يضم 4 توربينات فقط من أصل 13 توربينا."

إغلاق مفيض سد النهضة، فيتو



كما كشف هاني إبراهيم عن قدرة التوربينات الأربعة التي تقوم بتشغيلها إثيوبيا جزئيًا، فقال هاني إبراهيم: "قدرة التوربينات الأربعة في التمرير حوالي 100 مليون، إذا تم تشغيلها بشكل متواصل، وهو حاليًا لا يحدث في السد، حيث يتم تشغيلها بشكل جزئي وتبادلي أحيانًا، ويستفيد منه من فترة لأخرى."

وأكد أن "سعة 66 مليار مكعب تكفي لاستخدام جميع التوربينات، ولكن لم يتم توفير سوى 4 توربينات، وهو ما يؤكد أن الغرض بعيدًا عن الكهرباء، بقدر ارتباطه في التحكم في المياه."

السر في مشكلات تصميم السد والاستعجال في الملء

وعن مهمة حوض التشغيل في سد النهضة، وبعد ملاحظة خروج تسريبات منه، قال "مهمة حوض التشغيل في سد النهضة تتعلق بتهدئة المياه، التي تمر عبر بوابات المفيض وصولًا إلى مجرى، النهر للتغلب على مسألة الإنحدار الشديد من موقع البوابات 625 متر- أدنى ارتفاع بالمفيض- إلى 500 متر- منسوب مجرى النهر- أي 125 مترا على الأقل، خلال مقارنة صور قديمة لعمل المفيض تبين أن هناك كميات من المياه تبدو بعيدة نوعيًا عن مسارها في حوض التهدئة" فواقد".

ظهور رواسب في حوض التوربينات، فيتو

وعن التراجع في مياه حوض التهدئة، قال الباحث هاني إبراهيم: "التراجع في كمية مياه حوض التهدئة حاليًا قد يكون مرتبط بأعمال للتغلب على تلك المشكلة التي واجهت إثيوبيا في تشغيل المفيض، مما يرجح وجود مشكلات في التصميم والاستعجال الذي تم في ملء السد قبل جاهزية كافة المرافق بالسد ومسألة عدد التوربينات العاملة قياسا مع المفترض تشغيله بالسد تؤكد تلك المسألة."

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