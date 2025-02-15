خبير: زلزال إثيوبيا العنيف يزيد المخاوف المتعلقة بسد النهضة (فيديو)

زلزال إثيوبيا، قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، لا نزال نبحث ونتحقق بشأن وجود علاقة بين الزلزال التي تضرب إثيوبيا وملأ وتخزين المياه في سد النهضة.

مخاوف بشأن تأثيرات سد النهضة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"الزلزال الأخير الذي ضرب وسط إثيوبيا يضاف الي سلسلة المخاوف المتعلقة بسد النهضة، ويجعلنا نتساءل مرة أخرى عن المخاطر الجيولوجية المترتبة عن انشاء سدود ضخمة على المناطق النشطة من الناحية التكتونية.



زلزال إثيوبيا العنيف بقوة 6 درجات ريختر

ولفت: زلزال إثيوبيا الأخير يبعد عن سد النهضة أكثر من 500 كيلو ولكن هناك قلق ليس فقط بشأن سلامة سد النهضة نفسه ولكن بتأثيراته المحتملة على استقرار المنطقة ومصادر المياه لدولتي المصب.

العلاقة بين السدود والزلازل

وأشار إلي أن هناك علاقة بين السدود الضخمة وحدوث الزلازل، وهناك تغيرات تحدث عن القشرة الأرضية من الضغط الناجم عن تخزين كميات هائلة من المياه مثلما هو الوضع في سد النهضة.

وتابع: وجود كميات ضخمة على القشرة الأرضية تؤدي الي تحفيز نشاط زلزالي وبالتالي هناك قلق وخوف من تأثيرات سد النهضة على المنطقة في ظل تخزين كميات هائلة من المياه.



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