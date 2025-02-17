قالت حركة حماس في بيانها الصادر اليوم الإثنين: نثمن ما ورد في البيان الختامي للقمة الأفريقية من مواقف مبدئية تدين الحرب الصهيونية على غزة.

أول تعليق من حماس على البيان الختامي للقمة الأفريقية



وأضافت حركة حماس: "نعتبر مواقف دول أفريقيا امتدادا طبيعيا لتاريخها النضالي ضد الاستعمار والظلم".

وتابعت: "موقف أفريقيا يشكل دعما مهما لصمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته في مواجهة جرائم الاحتلال".



وأكدت حماس:" إن موقف أفريقيا رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في وقف عدوان الاحتلال ومحاسبة قادته".



ودعت حماس الدول الأفريقية إلى ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية عبر تصعيد الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال.

ودعت القمة الإفريقية، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، اليوم، لوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، وفقا للقرارات الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال.

بيان القمة الإفريقية يدين جرائم إسرائيل

وعبر الاتحاد الإفريقي في بيانه الختامي عن دعمه الكامل لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما أدانت القمة الإفريقية بشدة الحرب الإسرائيلية على غزة، واصفة إياها بالعدوان الهمجي.

ودعا المشاركون في القمة الإفريقية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف "الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على القطاع فورا".

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