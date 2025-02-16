أبو الغيط يستنكر مماطلات إسرائيل في الانسحاب الكامل من جنوب لبنان

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مراوغات إسرائيل ومماطلتها في تنفيذ الانسحاب الكامل من جنوب لبنان بحسب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق على تمديده حتى يوم 18 فبراير الجاري.

الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط تأكيده على ضرورة أن يكون الانسحاب الإسرائيلي كاملًا وفي الموعد المتفق عليه، وأن أية مماطلة في هذا الشأن تعني تعمدًا لاستدعاء الأزمة، مشيرًا إلى أن الأطراف الضامنة للاتفاق عليها العمل سريعًا على بذل الضغوط الكافية على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بما تم التعهد به.

موقف الدولة اللبنانية الواضح والحاسم في رفض بقاء إسرائيل

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام يتضامن بشكل كامل مع موقف الدولة اللبنانية الواضح والحاسم في رفض بقاء إسرائيل في أية نقاط بعد إتمام عملية الانسحاب، أو تأجيل هذا الانسحاب مرة أخرى تحت ذرائع غير مقبولة.

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