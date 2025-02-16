الأحد 16 فبراير 2025
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سياسة

خبير قانون دولي: إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية ضد الفلسطينيين

الانتهاكات الاسرتئيلية،فيتو
الانتهاكات الاسرتئيلية،فيتو

وصف الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، الممارسات الإسرائيلية الأخيرة بإجبار الأسرى الفلسطينيين على ارتداء ملابس تحمل شعار "نجمة داود" بأنها جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين. 

وأكد أن هذه الممارسات تتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، مشيرًا إلى تشابهها المقلق مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح سلامة، عبر منشور على صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر "الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". ومع ذلك، توثق التقارير الحقوقية ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلال

وأشار سلامة إلى سابقة خطيرة تمثلت في قيام القوات الإسرائيلية برسم "نجمة داود" على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. ووصف هذا التصرف بأنه يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهًا مروعًا بين الأسلوبين.

وأضاف الخبير القانوني أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استنادًا إلى ممارسات الطرف الآخر، مؤكدًا أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة. وأوضح أن هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.

ولفت سلامة إلى أن الدول، مثل إسرائيل، تمتلك تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، بينما تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، أكد أن القانون الدولي الإنساني يظل ملزمًا لجميع الأطراف، سواء كانت دولًا أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.

وفي ظل هذه الانتهاكات المستمرة، دعا سلامة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وحذر من أن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.

واختتم الخبير الدولي حديثه بالقول إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.

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